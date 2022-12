 Dieci cose toste da ricordare di Qatar 2022

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 dicembre 2022) Il Mondiale più sporco, corrotto e controverso di sempre ha prodotto, per puro gusto calcistico del paradosso, la finale più giusta. La finale più incerta dall’epoca di Italia-Francia 2006, la finale più affascinante forse dai tempi di Francia-Brasile 1998, poi rovinata dal malore pomeridiano di Ronaldo. Abbiamo il dominatore degli ultimi 15 anni e quello dei prossimi 10 anni, un numero 9 vecchio stile (Giroud) e uno che viene dal futuro (Álvarez), attori non protagonisti a iosa da Hernandez a Fernandez. Il Mondiale dicembrino dagli ascolti altissimi anche senza l'Italia, approcciato inizialmente con il tipico snobismo del Vecchio Continente (“Come fai a giocare un Mondiale in inverno?”), glissando sul fatto che oggi a Buenos Aires ci sono 31 gradi: e invece molti giocatori hanno apprezzato, le partite sono state combattute, i cinque cambi e i maxi-recuperi hanno tenuto alta la ...