Lutto nel mondo del calcio | è morto Sinisa Mihajlovic

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ildelpiange oggi la scomparsa di uno dei suoi protagonisti più iconici. All’età di 53 annisi è spento a causa di un brutto male contro il quale ha lottato con coraggio e dignità per tanti anni, dando una grande dimostrazione di spessore morale a tutti noi. Calciatore e poi allenatore di grande successo,è stato per oltre 3 decenni uno dei principali volti delitaliano ed europeo, anzi internazionale. Salito alla ribalta con la sua Stella Rossa, con la quale salì sul tetto d’Europa nel 1990-1991, in Italia “Miha” si è fatto conoscere e poi amare nelle sue esperienze con Roma, Sampdoria, Lazio e Inter da giocatore e con Bologna, Milan e Torino da allenatore. “La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e ...

mondo del calcio, è morto Sinisa Mihajlovic. l'ex calciatore serbo di Lazio e Roma, nonché allenatore di tanti club in Serie A, è deceduto in una clinica a Roma all'età di 53 anni, dopo aver ...mondo del calcio. Sinisa Mihajlovic, fino al 6 settembre scorso allenatore del Bologna, è morto in una clinica di Roma. Aveva 53 anni. Il 13 luglio del 2019 Mihajlovic annunciò in conferenza ... ROMA (ITALPRESS) – Mondo del calcio e non solo in lutto: si è spento a 53 anni Sinisa Mihajlovic. Lo apprende l'Agenzia Italpress. Il tecnico serbo da tempo lottava contro la leucemia: la prima diagno ...