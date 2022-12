Rafael Leao esalta Theo Hernandez dopo il gol in semifinale | «Il migliore al mondo»

Milan News

... che insieme mettono insieme 5 reti (4 l'attaccante, uno il terzino), a cui si aggiungono le prime due gioie personali con il Portogallo di. Molto più lontane le altre tre italiane: per ...Commenta per primo ' Il miglior terzino sinistro del mondo '. Non usa troppi giri di paroleper descrivere Theo Hernandez , compagno di squadra al Milan e fresco finalista dei Mondiali in Qatar. Da protagonista, perché se la Francia è riuscita ad aver ragione del Marocco molto lo ... Leao incorona Theo: "Il miglior terzino sinistro al mondo" Serie A, Champions League, Nations League ed ora anche al Mondiale. Theo Hernandez, da quando ha iniziato a giocare con regolarità nel Milan, non ha mai smesso di abbassare ...Il club rossonero mette a segno un importante colpo. L’annuncio è arrivato in mattinata: ecco il comunicato E’ una giornata importante per il Milan. Il club rossonero – attraverso i propri canali – ha ...