Gabriel Garko | nuovo infortunio a Ballando con le Stelle | le parole di Milly Carlucci

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Dopo la rottura del tendine dello scorso novembre, un altroha colpitodurante le prove dicon le. A raccontarlo è statasu Twitter. “Questo programma è un grande romanzo a capitoli, ma purtroppo i capitoli non li decidiamo noi. Questo per dirvi che ieri, purtroppo, durante gli allenamenti il nostro amatissimoha subìto un. Questa purtroppo è sempre una possibilità. Chiaramente lui si porta appresso le conseguenze di un’altra situazione che lo rendono più vulnerabile. Il suo animo è combattivo come sempre, non si arrende mai, è il nostro Rocky Balboa.farà una gara insieme a tutti gli altri qualificati per la ...

... che ospite di Facciamo finta che (il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101) si è sbilanciato proponendo un suo pronostico: 'Secondo me vince'. Iva Zanicchi, roba da ...Ballando con le stelle , Alberto Matano si lascia andare a un pronostico (o si tratta di uno spoiler) sui chi vincerà la kermesse 2022: 'Secondo me vince'. Il giornalista della Rai è stato ospite di ' Facciamo finta che ', il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101 . Nel corso della chiacchierata si è parlato ...La strada di Gabriel Garko verso la vittoria a Ballando con le Stelle continua a essere in salita. Nelle scorse ore l’attore, già in finale con la sua insegnante Giada Lini, ha infatti subito un nuovo ...Alberto Matano ha in mente solo una coppia per la vittoria a Ballando con le Stelle 2022 e spera in un ripescaggio ...