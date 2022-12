Paul Éluard | il poeta surrealista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il 14 Dicembre 1895 a Saint Denis nacque Eugène ÉmileGrindel detto. Egli fu un importantefrancese, tra i massimi precursori del movimento, una corrente artistica facente parte delle avanguardie del Novecento, nata a Parigi come evoluzione del dadaismo. : biografia “Ci servono poche parole per esprimere l’essenziale; ci occorrono tutte le parole per renderlo reale”.nacque da una sarta e da un contabile in un comune vicino la capitale francese; proprio in quest’ultima portò a termine i suoi studi. Già da ragazzo di ammalò di tubercolosi e fu obbligato a trascorrere tre lunghi anni in un sanatorio svizzero dove si imbattè nelle due cose più importanti della sua ...