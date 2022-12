Sostenibilità | Tagliafierro | Necessità di risparmiare incide sulle priorità degli italiani

Leggi su ildenaro

(Di martedì 13 dicembre 2022) Mentre “nel 2021 le persone che hanno cercato su Google la stringa ‘Regali di Natale Sostenibili’ erano in crescita rispetto al 2020”, registrando un corrispettivo aumento di doni destinati alla salvaguardia delle foreste o delle api per portare alcuni esempi, nel 2022” non sembra che questo trend stia proseguendo”, così come si evince dai grafici messi a disposizione da Big G. Lo afferma Nicola, tra i massimi esperti di economia circolare in Italia, direttore scientifico del Master in Circular Economy Management di EIIS (European Institute of Innovation for Sustainability) e attualmente a capo delladi Enel X. Secondo l’analisi di“l’interesse nelle ricerche delle keyword correlate ai regali di Natale sostenibili e attenti all’ambiente nel 2021 era già partito ad ottobre” mentre nel novembre ...