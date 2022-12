LIVE Argentina-Croazia 0-0 | fallo di Livakovic su Alvarez | è rigore

LUSAIL (QATAR) - Uscirà la prima finalista dei Mondiali in Qatar la sfida trae Croazia in programma oggi (martedì 13 dicembre, ore 20 italiane) all' Iconic Stadium di Losail . Dopo la 'battaglia' contro l'Olanda la 'Seleccion' di Messi cercherà di fare meglio del ...Dove vedere- Croazia L'incontro trae Croazia è in programma alle ore 20 al Lusail Stadium di Al Daayen. Sarà visibile in diretta esclusiva su Rai Uno, e disponibile su Rai Play ...Ai microfoni di Spazio Tennis Live sul canale Twitch di Sportface, Luciano Darderi ha fatto il punto sulla stagione appena conclusa e sulle aspettative per il proprio 2023 ...Si decide la prima finalista dei Mondiali del Qatar nella sfida tra Argentina e Croazia. Dalic conferma lo schieramento con un'unica punta, Kramaric, con Pasalic e Perisic a supporto. Scaloni cambia a ...