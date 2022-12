Scaroni | «Giroud sta facendo molto bene Al Milan l’abbiamo un po’ rivitalizzato»

...(in campo il 13 contro l'Arsenal e il 16 contro il Liverpool) a Dubai e il presidente Paolo... dopo aver firmato le reti più pesanti del 19scudetto, sta ancora facendo faville: "Olivier...1 Olivierè tra i protagonisti assoluti del Mondiale in Qatar. Al Milan sorridono, come racconta anche il presidente rossonero Paolo: 'Sta facendo molto, molto bene. Credo che la qualificazione ...Dal ritiro di Dubai, il presidente rossonero ha commentato il momento magico ai Mondiali dell'attaccante della nazionale francese ...Il Milan vola a Dubai per prepararsi in vista della ripresa del campionato. Intanto si coccola un Olivier Giroud trascinatore della Francia a Qatar 2022. In un'intervista rilasciata a Sky Sport il pre ...