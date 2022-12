Reddito di cittadinanza | Inps rifiuta 240mila domande

In sostanza, si sta predisponendo un gigantesco meccanismo di deresponsabilizzazione (gli economisti parlano di "moral hazard") e si sta creando una logica da 'di' estesa a ogni ...I piccoli debiti fiscali stralciati, ildiche è pronto a sparire a partire dal 2024, ed ora pure il Bonus cultura che è a forte rischio. Ecco come l'Esecutivo di centrodestra sembra che sia intenzionato a smantellare ...I controlli sul Reddito di Cittadinanza sono l'elefante nella stanza della manovra che verrà. Per questo non commenteremo i commentatori ...Nuovo appuntamento di Sud Reporter su Campi Flegrei TV domenica 11 dicembre, dalle ore 14.15, sul canale 199 (TV digitale terrestre), in streaming su www.tvcamp ...