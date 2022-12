Porti | in arrivo 41 milioni | non solo opere infrastrutturali | più servizi e collegamenti ferro-gomma

Leggi su ildenaro

(Di sabato 10 dicembre 2022) Sono 41 idi euro destinati aiitaliani per la realizzazione dinonché per il potenziamento deie deistradali eviari. Lo stabilisce il decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Tras, Matteo Salvini di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti e prevede tra l’altro la ripartizione dei fondi. Si tratta – fanno sapere dal ministero – di una quota parte dell’Iva dovuta per l’importazione di merci che transitano neiitaliani, che alimenta un apposito Fondo per il finanziamento e l’adeguamento dei. Per il 2021 la quota spettante, come detto, è pari a 41di euro: l’80 per ...