Diriyah Tennis Cup 2022 | Medvedev in finale | sconfitto Wawrinka in due set

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Daniilè il primo finalista dellaCup, evento d’esibizione in programma fino a sabato 10 dicembre sui campi in cemento outdoor della città di Al(Arabia Saudita). Il russo, campione uscente della manifestazione, ha rifilato un doppio 6-4 allo svizzero Stan, uscito battuto dopo un’ora e venti minuti di gioco. Nel primo set il sovietico è stato micidiale nel cancellare tre palle break di fila nel sesto game, prima di piazzare la zampata vincente nel nono. Il secondo set si è aperto con due break. L’equilibrio, poi, è stato nuovamente rotto da. Nel quinto gioco ha strappato ancora il servizio all’elvetico confermando il suo allungo fino al termine della partita. Adesso il russo attende nell’ultimo atto uno tra ...

... dove dopo la sconfitta nel doppio alle semifinali di Coppa Davis contro il Canada è arrivato anche il ko agli ottavi dellaCup , torneo di esibizione in Arabia Saudita, per mano dello ...'E' il primo anno che mi rispettano' Colpo di scena allaCup. Nella giornata di ieri si sono conclusi i quarti di finale con relativi verdetti. A giocarsi le semifinali ci saranno ...Preferire un'esibizione in Arabia Saudita che mette in palio un milione di dollari per il vincitore alla Coppa Davis è stata 'una decisione ...Il finalista dello scorso Wimbledon ammette: "Il Covid mi ha abbattuto, devo avere stabilità fisica e serenità mentale".