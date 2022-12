L' Eredità riaccoglie Benedetta Artioli | la campionessa non trova la ' spinta' vincente

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L'è tornata dopo la piccola pausa del giorno precedente e lo ha fatto a partire dalle ore 18.45 con la versione allungata della ‘Sfida al campione'. Flavio Insinna si è mostrato lieto dire gli spettatori che, in pieno periodo di mondiali, non hanno mancato di sostenere il game show. In questa versione i concorrenti cambiano puntata dopo puntata ed hanno anche l'onore di battagliarsi contro un ex campione della storica trasmissione. Nelle scorse serate abbiamo rivisto Diego Fanzaga, Claudia Corda, Massimiliano Zandomeneghi, giusto per citarne alcuni. Chi sarà ritornato questa volta? Anticipiamo che questa è stata la volta di un volto femminile! Per quanto riguarda i concorrenti, nella puntata dell'8 dicembre vi erano Leo da Saracena, Giorgina da Borgaretto, Daniele da Staggia, Francesca da Reggio Emilia, Simone da Osimo e Anna da ...