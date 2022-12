Portogallo | Ronaldo scappa negli spogliatoi! E non si allena con le riserve…

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Ilha staccato il pass per i quarti di finale del Mondiale in Qatar, la partita contro la Svizzera si è conclusa sul netto di risultato di 6-1. Il grande protagonista della serata è stato Goncalo Ramos, l’attaccante del Benfica ha messo a segno una grandissima tripletta. Le altre reti sono state realizzate da Pepe, Guerreiro e Leao. E’ stato risparmiato Cristiano, il portoghese è entrato in campo solo nella ripresa. Riposo per chi ha giocato dal primo minuto,mento leggero per chi è subentrato o non ha giocato. Escluso Cristiano. Oggi Fernando Santos ha programmato una seduta di lavoro per un gruppo di 12 calciatori, compreso Leao che è subentrato allo stesso minuto di CR7. Il calciatore ex Juventus non si è unito al gruppo delle riserve e ha preferito lavorare in palestra con i ...