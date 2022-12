Michele Merlo | Orrore Sulla Tomba… Lo Sfogo Della Madre!

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) La mamma di Mike Bird, alias, ha messo mano ai social per denunciare un fatto ignobile. Qualcuno ha saccheggiato la tomba del figlio. Proprio così, sono spariti alcuni regali dalla tomba del cantante che, come sappiamo, riposa nel cimitero di Rosà in provincia di Vicenza. Ecco i dettaglivicenda! Saccheggiata la tomba diLa mamma dipoche ore fa, ha voluto denunciare un fatto molto triste e spiacevole. Secondo il suo racconto, ci sarebbero stati dei furtitomba del figlio. Un fatto assai spiacevole e impensabile, ma che purtroppo é successo. Chi mai compirebbe un gesto del genere? Vai a saperlo. La mamma dell’ex allievo di Amici ha raccontato su Instagram di aver notato che, dalla tomba del figlio, ...

Di Karola Sicali - 07/12/2022 Un gesto terribile continua ancora a recare dolore su dolore ai genitori di. A condividere sui social lo sconforto di un momento così tremendo è Katia Ferrari, la mamma del cantante. Si dice sempre che gli eroi siano giovani e belli, elo era ...A maggio di quest'anno è stata resa disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali ' Farfalle ', il singolo inedito dipoteva essere salvato. Nel mese di ...Il giovane è morto nel giugno del 2021 per un’ischemia cerebrale causata da una leucemia fulminante su cui è in corso un’indagine per omicidio colposo legato a quella che sarebbe stata una mancata dia ...Non solo fiori ma anche oggetti di valore rubati dalla tomba di Michele Merlo, il giovane cantante morto nel 2021 a causa di una leucemia fulminante. La denuncia arriva dalla mamma Katia Ferrari, che.