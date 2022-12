GF Vip 2022 | Luca Onestini gratta il sedere di Oriana

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Accade davvero di tutto nella casa del Grande Fratello Vip 7 e questa volta protagonisti sono. La Marzoli infatti, racconta proprio Signorini avrebbe fatto una richiesta un po’ particolare che non è passata inosservata, in quanto riguardava il suoha esaudito la richiesta, ma l’ha fatto in un modo molto particolare, tirando in ballo indirettamente anche. La situazione potrebbe presto diventare bollente? Vediamo cos’è successo! GF Vip 7, la richiesta diNelle ultime ore è balzato agl’occhi del Grande Fratello Vip quello che è accaduto tra. Infatti il conduttore Alfonso Signorini non ha resistito e in merito ha subito ...