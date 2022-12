(Di mercoledì 7 dicembre 2022) L’Olimpia Milano sta vivendo un periodo didifficoltà e domani proverà a riscattarsi. Dopo le sette sconfitte consecutive in Eurolega, i meneghini dovranno assolutamente cambiare marcia per evitare di compromettere tutto troppo presto. Vincere domani non sarà però facile, perché i meneghini troveranno sulla propria strada il, reduce da tre successi consecutivi in campo europeo e attualmente ottavo nella classifica della regular season. Intervistato alla vigilia del match,ha affermato (fonte: olimpiamilano.com): “Per noi si tratta di un altro test molto difficile ed importante. Veniamo da un periodo complicato in EuroLeague, ma anche da una buona partita nel campionato italiano. Sappiamo chel’energia che ilesprime soprattutto ...

OA Sport

...Messina ha parlato ieri all'Aula Magna dell'Università di Pavia durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno sportivo universitario del Cus Pavia "Il campionato diha acquisito ...... Matteo Aldamonte Pallanuoto A1 Femminile 7Giornata 07 - dic 19:00 SIS Roma vs Plebiscito Padova (diretta) Telecronaca:Miraglia e Francesco PostiglioneEurocup 7Giornata 07 - dic 19:30 ... Basket, Ettore Messina: "Contro il Panathinaikos servirà grande pazienza" Giovedì l'Olimpia Milano è in campo all'OAKA (palla a due ore 20.00, diretta Sky Sport Uno ed Eleven Sports) per il turno di EuroLeague che la vede contrapposta ...L'Olimpia Milano continua a monitorare la situazione legata a Facundo Campazzo. Il playmaker argentino ex Real Madrid era passato oltreoceano nel 2020 per giocare con la canotta dei Denver Nuggets: do ...