Tragedia Ischia | ritrovato il corpo della dodicesima vittima dispersa

(Di martedì 6 dicembre 2022) Trovato a Casamicciola, ad, un cadavere: dovrebbe trattarsi deldi Maria Teresa Arcamone, l’ultimadell’alluvione del 26 novembre che ha colpito l’isola campana. Ilè stato recuperato dai vigili del fuoco nella zona del parcheggio del Rarone, ai piedi di via Celario, dove è confluita gran partefrana. La salma è ancora in via di identificazione da parte dei carabiniericompagnia di, ma dovrebbe trattarsi di una donna, Maria Teresa Arcamone.frana vittime, i funerali delle vittime saranno in forma privata I funerali delle vittime saranno celebrati in forma privata. Le famiglie hanno scelto riti riservati piuttosto che i funerali di Stato. Non saranno ammessi ...