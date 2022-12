Ultime Notizie – Enel festeggia 60 anni | Starace ‘guardiamo a nostra storia e a nostro futuro’

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il 6 dicembrecompie 60. Nata nel 1962 come ente pubblico con la missione di completare l’elettrificazione dell’Italia,è oggi una multinazionale presente in 30 Paesi, leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili. 60dilegati a quella dell’Italia, a partire dal completamento dell’elettrificazione dei territori, garantendo a tutte le famiglie l’accesso all’energia e permettendo lo sviluppo industriale ed economico del Paese, fino alla scelta di mettere la sostenibilità al centro della strategia del Gruppo e di guidare la transizione energetica puntando su rinnovabili, di cui l’azienda è leader a livello mondiale, la digitalizzazione e l’elettrificazione. Un traguardo che verràto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di ...

Il Sole 24 ORE

Ma i fan dovranno attendere almeno fino al 2025 per vedere una nuova avventura al cinema, secondo le. 'The Batman': le foto di scena del nuovo film dell'uomo pipistrello LANCIATO IL ...Un rendering di InSight su Marte. Credits: NASA/JPL - Caltech Lepubblicate da NASA risalgono ormai al primo di novembre, quando sono state comunicate leoperazioni da compiere con il lander prima che si perdano completamente i contatti. Il ... Ucraina, ultime notizie. Ucraina, raffica di missili dopo esplosioni in due aeroporti russi L’ultima vittima è il guardiaparco Emmanuel Konkwe Kaloba, 31 anni, ucciso dai Mai Mai l’anno scorso durante un pattugliamento, dopo aver fermato gente che estraeva minerali illegalmente. Le cave del ...In seconda serata su Rai 5 in onda “Le ultime cose”: ecco la trama del film con Fabrizio Falco, Roberto De Francesco, Christina Rosamilia, Alfonso Santagata Una moltitudine di persone in difficoltà ...