LIVE – Francia-Polonia | Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ladi, match valevole per gli ottavi di finale deidi. Terminata la fase a gironi è tempo di iniziare a fare sul serio con le partite ad eliminazione, che non lasceranno il minimo margine di errore alle varie squadre. I campioni del mondo in carica si sono classificati primi nel girone D, ma sono stati sconfitti dalla Tunisia e vogliono subito riscattarsi per avanzare ai quarti di finale. I polacchi, invece, dopo la rocambolesca qualificazione a discapito del Messico, proveranno a giocarsi le loro carte per protrarre la contesa fino ai calci di rigore o magari pescare il guizzo vincente nei novanta minuti. Calcio d’inizio alle ore 16:00 di domenica 4 dicembre, chi avrà la ...

... con immagini, interviste e servizi dal Qatar, arricchiti da collegamenticon lo studio di Rai ... Campionati Mondiali 2022 - Ottavi di Finale -vs Polonia (diretta) da Al Thumama Stadium ......00 Programmazione Rai 4K ore 15:40 Calcio Mondiali Qatar 2022:vs Polonia (diretta) ore 18:...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Francia-Polonia è un ottavo di finale dei Mondiali 2022 e si gioca domenica alle ore 16:00: probabili formazioni, pronostici, tv e .... Ma la qualificazione agli ottavi non ha mai rappresentato un pro ...Le gare di oggi: alle 16 è in programma Francia-Polonia , alle 20 Inghilterra-Senegal • Ieri l’Olanda ha eliminato gli Stati Uniti battendoli 3-1 (grande protagonista, con un gol e due assist, ...