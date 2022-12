Quando gareggia Sofia Goggia oggi? Orario preciso | pettorale | dove vederla in tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022), alle 20.56-21.00 italiane,sarà nuovamente al cancelletto di partenza e andrà a caccia bis nella seconda discesa femminile a Lake Louise. Sulle nevi canadesi, la campionessa bergamasca ha iniziato ieri, alla grande, la stagione, cogliendo un successo frutto di classe. Sarà lei, indubbiamente, l’osservata speciale e, ancor più, la donna da battere. Tuttavia,dovrà guardarsi da rivali altamente qualificate, che nella prova di ieri le sono finite alle spalle per meno di un battito di ciglia. Il riferimento è alla svizzera Corinne Suter, campionessa olimpica a Pechino e oro mondiale a Cortina d’Ampezzo nel 2021 in questa specialità, e all’austriaca Cornelia Huetter. Da non sottovalutare, poi, nel roster delle potenziali avversarie anche le altre due austriache Cornelia Huetter e ...