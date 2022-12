Inter | buone notizie dai Mondiali | ecco chi è il giocatore ad aver percorso più km nei gruppi

numero-diez.com

Purtroppo non sono arrivatenotizie, dato che i due calciatori hanno accusato due problemi al ... Invece per il terzino, secondo 'Globo', l'infortunio sarebbe ben più grave: l'exdovrà ...Il resto del gruppo è apparso incondizioni e aspetta i rientri di Onana e Lukaku , due con ... Il 29 dicembre Sassuolo -e Atalanta - AZ Alkmaar. Il 30 dicembre Milan impegnato ad ... Buone notizie per l'Inter: Thuram ha deciso il suo futuro Il colpo di scena di mercato coinvolge Dumfries nell'intreccio con la formazione guidata da Carlo Ancelotti e il Chelsea ...Può fare molto di più di così", si legge. Stesso voto per André Onana, ma per motivi diversi: dopo la buona prestazione al debutto contro la Svizzera, infatti, il portiere è stato costretto a lasciare ...