Gli uomini di Mosca non vanno oltre il pareggio | ma che partita!

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ieri sera presso il Campo Emiri è andata in scena quella che è probabilmente la partita più bella vista fin’ora nel campionato di Calcio a 5 della Serie D girone A di Palermo. Tanti gol e tanta voglia di lottare, il Pioppo Futsal riesce a portare a casa un punto importantissimo, nonostante le numerose assenze, contro un Real Sicilia rivitalizzato dai nuovi innesti e da mister Guddo. Ad andare in vantaggio è il Pioppo Futsal con una splendida punizione calciata magistralmente da Luigi Ventimiglia; da qui in poi i gialloverdi subiranno una rimonta fino a ritrovarsi sempre in svantaggio e a rincorrere il risultato. La voglia di dare tutto davanti ai circa 150 sostenitori porta glidia diminuire sempre le distanze dal Real Sicilia fino a portarsi in vantaggio. I giallorossi non ci stanno e trovano la via del gol quasi allo scadere, fissando ...