Uomini e Donne tutti pazzi per Antonella | ma ve la ricordate tronista? Com’era e com’è

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La scorsa puntata diha assistito al ritorno di un “vecchia” conoscenza, con lo scopo di rimettersi in gioco:Perini. In veste di dama, ha attirato l’attenzione di alcuni volti del parterre maschile, suscitando anche le prime polemiche. Chi segueda diversi anni, non può non ricordarePerini. Quest’ultima, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.