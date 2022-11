Ue | basta imballaggi superflui | via la bustina  di zucchero e le bottigliette  di shampoo negli hotel

Corriere della Sera

Tra i primi suggerimenti c'è quello di non buttare mai via glidi cartone , in quanto si ... E ancora: anche la personalizzazione del pacco può essere sostenibile ,utilizzare colori e ...... come mozziconi, piccoli, cartine e soprattutto frammenti di plastica; materiali che non ... Partecipare è semplice,iscriversi gratuitamente a questo link https://www.plasticfreeonlus. Imballaggi, Ue: stop al superfluo. Via la bustina di zucchero e la bottiglietta di shampoo in hotel Oltre all’aumento dei costi per imprese e famiglie, secondo le due associazioni c’è il pericolo che sia più difficile il controllo contro le contraffazioni e per la tutela igienico sanitaria ...Secondo la proposta di regolamento sugli imballaggi presentata il 30 novembre dalla Commissione Europea in cui vengono espressamente vietati gli imballaggi monouso anche per lo zucchero nel settore Ho ...