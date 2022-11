Lazio | Lazzari | intesa rinnovo trovata in 2 incontri

E' quanto detto da Manuelai microfoni diStyle Radio. Il terzino destro commenta poi la sosta dovuta al Mondiale in Qatar: "Questa è una stagione un po' anomala. Per qualche mese ...Commenta per primo Ultimo giorno di vacanze in casa. Domani e giovedì test fisici e atletici poi da venerdì si torna a fare sul serio per ... così come Zaccagni e- oggi intervistato alla ..."Il mio rinnovo con la Lazio Di solito serve molto tempo per trovare un accordo, io invece ho risolto tutto con soli due incontri. Questo è un motivo d'orgoglio, sono felice del club e credo che esso ...Manuel Lazzari è intervenuto alla radio ufficiale della Lazio durante questi ultimi giorni di sosta per la squadra biancoceleste.