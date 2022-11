Stati Uniti-Iran | Queiroz | “Niente giochetti mentali | Mondiali siano lezione per il futuro”

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 novembre 2022) “Se dopo 42 anni nel calcio pensassi di poter vincere le partite attraverso questi, allora non avrei capito. Non dobbiamo farci distrarre, sarebbe come mentire al calcio e non voglio. Spero che i miei ragazzi mettano tutto, anima e qualità, al servizio di questa partita per qualificarci”. Lo ha detto Carlos, alla vigilia della sfida contro gliaidi Qatar 2022. Una sfida che arriva dopo le polemiche con Klinsmann e le tensioni sulla questione della bandieraiana pubblicata sui social della Us Soccer senza l’emblema centrale. “Tutti questi eventi attorno al Mondiale sperodaper il: noi abbiamo imparato che la nostra ...