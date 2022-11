Frana Casamicciola | recuperato terzo cadavere | è una donna anziana

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata recuperata la salma di una terza vittima dell’alluvione di. Nella zona di via Celario i soccorritori che da alcune ore scavano a mano hanno rinvenuto ildi una, di cui al momento non è possibile determinare l’identità. Come per le altre due vittime, la salma sarà portata presso l’obitorio dell’ospedale Rizzoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

E' stata recuperata la salma di una terza vittima dell'alluvione di. Nella zona di via Celario i soccorritori che da alcune ore scavano a mano hanno ... di una casa travolta dalla. ...Eleonora la prima vittima, 'persone bloccate in casa'a Ischia, Salvini annuncia 8 morti e Piantedosi smentisce: cosa è successo Il maltempo devasta Ischia, alatrascina via ...«Purtroppo di fronte a questa tragedia non ci sono parole. Non posso che esprimere tutta la mia vicinanza alle vittime e alla comunità. Non posso che pregare per chi non c'è più e perché si riescano a ...Si era accorta della tragedia imminente Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata della tragedia di Casamicciola, ed aveva chiesto aiuto. Secondo quanto si è appreso, infatti, poco prima che il f ...