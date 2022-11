Natale | sindaco Pozzallo | “Via da luci X di Xmas | richiama fascismo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – “In occasione delle feste dinella piazza principale diè stata installata, così come avviene in tutta Italia, una scritta. Invece di scrivere Christmas abbiamo scritto, così come accade in tutto il mondo, che significa Buon. Qualcuno ha voluto strumentalizzare questa scritta travisandola volutamente per ‘decima mas’ che è tutt’altra cosa”. Lo afferma all’AdnKronos ildi, nel ragusano, Roberto Ammatuna. “democratica ed antifascista – aggiunge- non poteva subire la benché minima possibilità di essere associata alo di avere una scritta fascista. Ecco perché – conclude Ammatuna- la x è stata rimossa per garantire alla città di vivere unpiù sereno”. ...