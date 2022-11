Ventiquattro i convocati di Corradi per le due amichevoli contro l’Ungheria

(Di venerdì 25 novembre 2022) Per la Nazionale Under 17, doppio impegno amichevole con. I ragazzi di Bernardosi ritroveranno domenica sera a Malpensa per partire il giorno dopo alla volta di Budapest, dove martedì 29 novembre alle 13 e giovedì 1 dicembre alle 11, al Centro Federale di Telki, si disputeranno i due incontri. Gli Azzurrini, dopo aver superato a ottobre la prima fase di qualificazione agli Europei di categoria con tre chiare vittorie (contro i padroni di casa del Kosovo 5-2; la Finlandia 4-0 e la Grecia 2-0), proseguono con questi due test il loro percorso di avvicinamento alla fase élite (i gironi saranno sorteggiati l’8 dicembre a Nyon) che si disputerà a marzo. La fase finale dell’Europeo di categoria si giocherà in Ungheria dal 17 maggio al 2 giugno 2023. Sono 24 i giovani calciatori (tutti nati nel 2006 tranne Matteo Cocchi dell’Inter e ...

