Noah Schnapp contro la Nutella | la star di Stranger Things senza freni

Leggi su screenworld

(Di venerdì 25 novembre 2022)non è un fan della. L’attore che interpreta Will Byers in, che attualmente sta promuovendo la TBH, una crema spalmabile vegana, si è detto “totalmente scioccato” quando ha letto la lista degli ingredienti della celebre crema di nocciole italiana prodotta da Ferrero, in modo particolare a causa del contenuto di zucchero e di olio di palma. “Le nocciole non sono l’ingrediente principale della, e la quantità di zucchero (che contiene) ti fa capire che a mangiarla non ti fai certo un favore” L’attore inoltre ha aggiunto che lacontiene olio di palma “che è responsabile per deforestazioni di massa, qualcosa di certo non posso sostenere”“Sulla tabella nutrizionale della, c’è scritto che due ...