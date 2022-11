Le Borse europee navigano a vista in attesa di Wall Street

(Di venerdì 25 novembre 2022) Giovedì i mercati Usa sono rimasti chiusi per il Ringraziamento. Il Pil tedesco sale più delle attese nel terzo trimestre. Spread in lieve rialzo a 184 punti, ma resta vicino ai minimi da aprile

Apertura poco mossa per Piazza Affari e le altre, con il Ftse Mib pressoché invariato ( - 0,05%) a 24.719 punti. Denaro soprattutto su A2A (+1,4%), Poste Italiane (+0,7%) e Ferrari (+0,6%), mentre perdono terreno Saipem ( - 1,05%), ...Avvio di seduta all'insegna della cautela per le principaliche aprono con volumi di contrattazioni in calo nel giorno del Black Friday. L'indice EuroStoxx 50 si trova a quota 3.960 punti trovandosi sulla parità, mentre a Milano l'indice Ftse Mib ... Borse, Tokyo chiude in calo. Pil della Germania +0,4% Apertura poco mossa per Piazza Affari e le altre borse europee, con il Ftse Mib pressoché invariato (-0,05%) a 24.719 punti. Denaro soprattutto su A2A (+1 ...Intanto ieri dalle minute della Bce e' emersa volonta' dell'istituto centrale di continuare ad alzare i tassi, ma al tempo stesso di rivedere l'approccio piu' severo degli ultimi mesi nel caso in cui ...