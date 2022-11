Gol e show | Richarlison fa ballare il Brasile - Sport - quotidiano net

Sblocca la partita e la chiude con una spettacolare girata: il centravanti nato nelle favelas prima grande star del ......mi ha messo la curiosità di cercare se qualcuno nella storia dei Mondiali aveva mai fattoal ... Penso sia anche una delle leggi dello: se ricami sopra un gesto troppo a lungo, se lo annunci, se ...Abbiamo visto partite belle ed equilibrate, anche se con troppi 0-0, e forse il miglior gol del Mondiale. Oggi comincia il secondo giro e non siamo ancora stanchi. Torna in campo l'Iran, si sfidano, d ...Si chiude la prima giornata del Mondiale con la grande vittoria del Brasile. Tre punti anche per il Portogallo ...