(Di venerdì 25 novembre 2022) L’ultimo sondaggio parla chiaro: in Lombardia è sfida tra Attilio Fontana e Pierfrancesco Majorino. Letizia Moratti raccoglie un misero 13% che la taglia completamente fuori dai giochi. E il Pd, dato al 30% potrebbe puntare alla vittoria con l’11,6% del Movimento 5 Stelle. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Pacini, segretario regionale dei Giovani Democratici in Lombardia. Pacini, quindi i numeri dicono che il Pd con il Movimento 5 Stelle potrebbe puntare alla vittoria in Lombardia? “Direi proprio che il sondaggio è molto chiaro. I 5 anni passati insieme all’opposizione dicono che una linea comune su cui poter lavorare c’è già: penso ai trasporto, alla sanità, alle politiche per la casa e alla tutela dell’ambiente e del territorio. Per oranon hanno un candidato alla presidenza, sarebbe un’ottima cosa convergere su Majorino e se facessimo insieme la battaglia. Tra ...

LA NOTIZIA

Sempre caustico: oggi l'Italia alle 10 gioca contro gli Usa peruna finale che manca da ...evitare i rovesci della vita e, lì, giocare i diritti buoni'. A proposito, chi era quel ...che il disoccupato si mostri poco interessato perché l'offerta non gli venga rivolta" "In ...più basso livello di professionalità." Viene da chiedersi perché i dirigenti del PD anziché... "Basta inseguire Calenda & C. Con loro la Sinistra non ha nulla da spartire" Parla il Segretario giovani dem Lombardia, Lorenzo Pacini: "Chi la pensa come Renzi vada nel suo partito". L’ultimo sondaggio parla chiaro: in Lombardia è sfida tra Attilio Fontana e Pierfrancesco Maj ...Vivere dietro a una scrivania, pensando solo a numeri, strategie e guadagni non basta più. Cresce il numero delle persone che vuole cambiare vita perché non si sente realizzata ...