La vittoria più importante nella storia del Giappone

(Di giovedì 24 novembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche, in questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Forse il paradosso più grande dell’incredibiledelieri è che il calcio tedesco è probabilmente quello che ha influenzato maggiormente la costruzione dell’identità tatticase. Da anni, infatti, la Germania è diventata il canale preferenziale per l’approdo dei calciatorisi in Europa. Otto dei sedici giocatori impiegati ieri dal CT Moriyasu giocano o hanno giocato in Germania, e anche lo schieramento iniziale era lo stesso dei tedeschi, il 4-2-3-1. Lì dove però la Germania ha accolto, da tempo, l’influenza del calcio di posizione (a partire dall’arrivo di van Gaal sulla panchina del Bayern, per poi continuare con ...