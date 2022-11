Brasile-Serbia | Neymar esce dal campo acciaccato | a rischio per le prossime gare?

(Di giovedì 24 novembre 2022) Terminata al 79? la partita di, osservato speciale di, primo match della Selecao ai Mondiali di Qatar 2022. Il talento del Psg è stato spesso cercato dai suoi compagni per costruire trame offensive, ma allo stesso tempo è stato vittima di tanti falli da parte degli avversari. All’ennesimo colpo subito, O’ Ney è rimasto per terra ed ha abbandonato il terreno di gioco particolarmente dolorante. Non è chiaro se si tratti di un infortunio in particolare o semplicemente della somma dei falli subiti. Fatto sta che le sue condizioni saranno da valutare in vista dei prossimi impegni dei verdeoro. SportFace.

Al Lusail Iconic Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Lusail Iconic Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...Prima quello del, adesso quello della, le probabili formazioni(4 - 2 - 3 - 1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Paqueta; ...Il Brasile trova anche il raddoppio contro la Serbia. Al 73' palla sulla sinistra per Vinicius Jr che punta e va al cross in area d'esterno. Richarlison controlla il pallone con un tocco e in mezza ro ...