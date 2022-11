“Xzombie” e “Hado” | due titoli “gaming” alla Milan Games Week

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Dispositivi wearable leggeri e un avanzato sistema di tracking dinamico abilitano un’esperienza di gioco ibrida e sicura, che integra gli elementi virtuali con il contesto fisicoO – Un videogame “sparatutto” totalmente realizzato in Realtà estesa e una sfida all’ultimo colpo con il primo e-sport al mondo, per vivere esperienze di gioco immersive e coinvolgenti in un contesto d’eccezione:sono i due” in Realtà estesa e aumentata che XRit presenta. La startup di Sassari, specializzata in Realtà estesa (XR) e Internet of Things (IoT), parteciperà con le sue applicazioni al più importante evento in Italia dedicato ale agli esports a Fiera ...