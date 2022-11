Montello | camper incastrato sotto il cavalcavia

(Di mercoledì 23 novembre 2022). Unè rimastoin unpasso a, in via dell’Assunzione, intorno alle 11.30 di mercoledì 23 novembre. Il conducente non ha ben calcolato l’altezza del mezzo e quella dele, una volta imboccato ilpasso, si è ritrovato bloccato. Ilnon andava più né avanti né indietro, tanto che sono dovuti intervenire i vigli del fuoco di Bergamo per liberarlo. Il mezzo è stato poi rimosso e la carreggiata riaperta. Nessuno è rimasto ferito, ma il veicolo ha subito diversi danni.

Montello, camper incastrato nel sottopasso. Lo liberano i vigili del fuoco I vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti nella mattinata di mercoledì 23 novembre per un incidente stradale a Montello in via dell'Assunzione. L'allarme è scattato poco dopo le 11 ...Il conducente non si era accorto che l'altezza del tunnel era troppo bassa per il suo mezzo. Nell'urto fortunatamente nessun ferito ...