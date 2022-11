Germania-Giappone oggi | Mondiali calcio 2022 | orario | tv | streaming | probabili formazioni | programma | dove vederla

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Continuano idiin Qatar. Dopo lo spettacolo e le sorprese (la sconfitta dell’Argentina su tutte) degli scorsi giorni, si giocheranno quest’altre quattro partite valide per la prima giornata della fase a gironi. Saranno dunque altre otto in tutto le squadre che esordiranno in questa rassegna iridata, tra cui la. I ragazzi di Hans-Dieter Flick sfideranno alle 14:00 ilper andare a caccia dei primi tre punti nel gruppo E (girone che comprende anche Spagna e Costa Rica, nazionali che si affronteranno sempre domani ma alle 17:00). Sulla carta non dovrebbero esserci particolari problemi per la compagine europea, ma attenzione ai nipponici, che proveranno sicuramente a mettersi in mostra. Ild’inizio della partita ...