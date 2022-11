Comunicato del coordinamento dei Cdr del Gruppo Gedi

Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Nel pomeriggio di mercoledì il Parlamento europeo è stato colpito da un attacco informatico. Lo hala sua presidente Roberta ...... che hanno lottato tenacemente per tenere in vita la testata opponendosi a chi poi, per imperizia e incompetenza, l'ha condotta alla fine indecorosafallimento' conclude ilCdr de ... Comunicato del 23 novembre 2022 | Notizie | Dipartimento per gli affari interni e territoriali Si riporta il seguente comunicato del sindacato di Polizia Penitenziaria OSAPP. Ancora disordini, violenza e sangue nella Casa Circondariale di Avellino. A dare, la notizia è il Consigliere Nazionale ...Si riporta di seguito il comunicato della Lega Serie A: La gara per l'aggiudicazione della EA SPORTS SUPERCUP 2022/2023 trentacinquesima edizione del trofeo, si disputerà a ...