Il Sannio Quotidiano

...pronta a un'escalation in': è l'allarme del cancelliere tedesco Olaf Scholz, intervenendo a una conferenza a Berlino ospitata dal quotidiano Süddeutsche Zeitung, come riporta il. '...... dobbiamo essere pronti a un'escalation', ha detto Scholz secondo quanto ha riportato anche il. La rete elettricaha subito danni 'colossali' Gli impianti di generazione di energia ... Ucraina: Guardian, ‘soldati russi bruciavano corpi commilitoni morti in discarica Kherson’ Scholz avverte: "Dobbiamo essere pronti". Intanto l'Ucraina a causa degli attacchi russi è praticamente al buio.(Teleborsa) - Il cancelliere Olaf Scholz ha affermato che la Germania "deve essere pronta a un'escalation in Ucraina". La dichiarazione è arrivata durante una conferenza a Berlino ospitata dal quotidi ...