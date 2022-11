Rinnovo contratto scuola | arretrati quando saranno attribuiti a docenti e ATA in pensione? E il ricalcolo è immediato?

(Di martedì 22 novembre 2022) Quanto tempo dovrà passare prima che il personale docente e ATA in, con diritto agliper il periodo 2019 -2022 e consequenziale, riceva le somme spettanti per ildel? Cerchiamo di rispondere ad alcuni dubbi, con l'avvertenza che si tratta di prime indicazioni e il nostro consiglio è quello di monitorare sempre le informazioni. L'articolo .

...anche per il. L'idea della società sarebbe quella di trovare una fumata bianca con Quagliarella, individuando la miglior soluzione, anche perché il calciatore stabiese ha ancora un...Commenta per primo Pep Guardiola è pronto a firmare ildisino al 2025 . Secondo quanto riportato da Sport , la dirigenza del Manchester City è vicina a siglare un nuovo accordo con il proprio allenatore.Manuel Locatelli sarà riscattato nei prossimi mesi e prolungherà con la Juventus, per Soulé percorso "alla Fagioli" ...Affondo bianconero per la prossima estate. Il serbo, in scadenza 2024, rinnoverebbe con la Lazio solo con una clausola da 40-50 milioni ...