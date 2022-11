Neve in Toscana | in arrivo sull’Appennino | nelle province di Firenze e Arezzo

(Di martedì 22 novembre 2022) . Dal pomeriggio di oggi, martedì 22 novembre 2022, saranno possibili nevicate a quote di montagna, fino agli 800 metri, sui rilievi appenninici fiorentini e aretini. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi emesso un codice giallo, in vigore dalle ore 15 fino alla mezzanotte, che interesserà Romagna, Mugello, Casentino e Valtiberina L'articolo proviene daPost.

... con onde alte fino a 6 - 8 metri e pericolo mareggiate,abbondante sulle Alpi centro ... La Protezione civile dellaha emesso un codice giallo per vento e mareggiate fino alle 20 del 22 ...Primain. Dal pomeriggio di oggi, martedì 22 novembre, saranno possibili nevicate a quote di montagna, fino agli 800 metri, sui rilievi appenninici fiorentini e aretini. La Sala operativa della ...Prima neve in Toscana. Dal pomeriggio di oggi, martedì 22 novembre, saranno possibili nevicate a quote di montagna, fino agli 800 metri, sui rilievi appenninici fiorentini e aretini.Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire all'utilizzo di tali tecnologi ...