Meloni inciampa di nuovo sui numeri | “200 miliardi in manovra per la sanità” Poi si corregge | “Giorgetti dice che non li ha…sono 2 miliardi”

(Di martedì 22 novembre 2022) Giorgia, in conferenza stampa,disui. Inci saranno “200per la”,parlando ai giornalisti. Una cifra che poiin coda al punto stampa: “Devore un dato che era sbagliato, devo aver detto che mettiamo 200sulla…ho chiesto al ministrose li trovava nell’ultimo quarto d’ora mache lui non li ha …sono 2scusate ma immagino lo abbiate capito da soli”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

L'Italia 'sbanda' o '' a destra; il neofascismo sta 'salendo', il postfascismo ha '... La vittoria di Giorgiail 25 settembre è stata il prodotto di un progetto politico di successo e di ......sicurezza sono iniziate con Minniti' Perché Lula vince in Brasile e la sinistra radicale... E sulla caduta del governo Draghi: 'A parte il fatto cheha fatto l'opposizione a Draghi, e ... Meloni inciampa (di nuovo) sui numeri: “200 miliardi in manovra per la sanità” Misure di welfare per chi ha figli e famiglia, al governo rappresentanza femminile minima. E una pattuglia pro vita e anti gender in ruoli chiave: dalla ...La campagna elettorale è finita da un pezzo, serve maturità di governo. Non basteranno gli aiuti previsti dalla manovra di Bilancio senza una visione ...