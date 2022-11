Traffico Roma del 21-11-2022 ore 12 | 30

Affrontare ile i sampietrini dial volante di una Ferrari F310B non è certo un gioco da ragazzi, nemmeno per l'allora due volte Campione del Mondo Michael Schumacher. Perché non ...Bus in arrivo sulla tratta interrotta compatibilmente con le condizioni del". Circa 25 minuti dopo, in un altro messaggio, è stato fornito un aggiornamento sulla situazione: "Metro B/...Metro Roma nel caos stamani. La linea B è bloccata per guasto tecnico a un treno alla stazione Circo Massimo. Servizio solo da Laurentina a S. Paolo e viceversa, e da Rebibbia o Ionio ...Stiamo organizzando un servizio bus sostitutivo. Bus in arrivo sulla tratta interrotta compatibilmente con le condizioni del traffico #Roma”. Circa 25 minuti dopo, in un altro messaggio, è stato ...