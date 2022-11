Inghilterra-Iran | Mondiali 2022 | probabili formazioni e diretta tv

(Di lunedì 21 novembre 2022) Dopo aver assistito alla gara inaugurale che ha visto il Qatar, Paese ospitante di questa manifestazione internazionale iridata, impattare contro l’Ecuador nella primissima sfida di questi, è già tempo per le nuove, attesissime, sfide. È partita ufficialmente la corsa alla successione della Francia, campione in carica del torneo dopo la vittoria conquistata in Russia nella bella finale contro la Croazia. In questo secondo giorno dedicato a Qatar, l’scenderà in campo contro l’per la prima gara del Girone B. Ecco le ultime dacon le, il pronostico e latv....

Dopo l'antipasto di Qatar - Ecuador si inizia a fare sul serio al Mondiale 2022 . Oggi, lunedì 21 novembre, sono in programma tre partite . Si parte alle 14 italiane con(gruppo B) : gli uomini di Southgate , reduci dalla finale a Euro 2020 persa contro l'Italia di Mancini, proveranno a sfatare una maledizione che dura ormai dal 1966, unica edizione ...Nel secondo giorno di Qatar 2022 scende in campo il Gruppo B cone Stati Uniti - Galles, ma spazio anche a Senegal e Olanda che assieme ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dall'Inghilterra all'Olanda, passando per il Senegal e gli Stati Uniti: ecco tutte e tre le partite dei Mondiali 2022 per il 21 novembre ...