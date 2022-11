Benevento | quante vecchie conoscenze su rettangolo verde del Granillo

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutisulla strada che porta aldi Reggio Calabria. Tra staff tecnico e giocatori i nomi noti ai tifosi beneventani si sprecano, anche se non tutti rievocano dolci ricordi. Di Filippo Inzaghi si è sa praticamente tutto. Allenatore deldei record edizione 2019/20, ha sfiorato la salvezza in serie A l’anno seguente prima di abbracciare il (poi fallito) progetto del Brescia di Massimo Cellino. In estate la chiamata della nuova società guidata dal presidente Cardona lo ha convinto ad accettare la Reggina e a portare dunque con sé diversi collaboratori che hanno fatto con lui la fortuna della Strega. Parliamo dell’allenatore in seconda Maurizio D’Angelo, il preparatore atletico Luca Alimonta e il Match Analyst Simone Baggio, figure preziose ...

