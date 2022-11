Marino | “Pafundi ricorda Baggio | in tanti cercano di portarlo via”

(Di domenica 20 novembre 2022) Pierpaoloparla di Simonegiovane attaccante che piace anche al Napoli ed ha già esordito in Nazionale. Il dirigente dell’Udinese si coccola, 16enne che ha davanti a se un radioso futuro. Ecco cosa dicea Tuttosport: “Una sensazione bellissima, estremamente coinvolgente. Io però non ho meriti, perché è arrivato all’Udinese prima di me. Lui è di famiglia campana ma i genitori erano venuti in Friuli per lavoro, dunque era sul territorio: le sue qualità si notavano già a otto anni, bravo il nostro settore giovanile a coinvolgerlo. A memolto Roberto. Ha il passo, le caratteristiche tecniche di Roberto a quell’età. Tutti i paragoni ora sono azzardati, ma il talento che ha porta a farli. Io ho provato la sensazione di rivedere il ...

Sport Mediaset

