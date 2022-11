LIVE Djokovic-Ruud | Finale ATP Finals 2022 in DIRETTA | comincia l’incontro conclusivo

(Di domenica 20 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Spinge la seconda, sorprendendo l’avversario. 0-15 Non passa il rovescio incrociato del serbo. PRIMO SET 19:09 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di quattro minuti inizierà lo spettacolo conal servizio. Buon divertimento! 19:05 Sommersi dagli applausi del pubblico entrano in campo il serbo Novaked il norvegese Casper. 19:01 Nel pomeriggio piemontese si è chiuso anche il torneo di doppio. Si sono laureati maestri l’americano Ram ed il britannico Salisbury, bravi ad imporsi in due set sui croati Mektic e Pavic. 18:58 Pala Alpitour di Torino che attende l’ingresso in campo dei due finalisti, che a breve saranno accolti dal boato del numeroso pubblico presente. 18:53, ...

Al Pala Alpitour di Torino si assegna il titolo delle ATP Finals 2022: in campo Novak, che in caso di successo eguaglierebbe il record di vittorie di Roger Federer a quota sei, e il norvegese Casper Ruud. Tutto in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su ...Disponibile anche unastreaming attraverso le piattaforme NOW (solo tramite abbonamento) e Sky ... In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Novake Casper Ruud garantendo ...A Torino va in scena l'atto conclusivo delle Nitto Atp Finals: il serbo punta a raggiungere i sei successi di Federer, il norvegese ha già giocato due finali Slam ...Al Pala Alpitour di Torino si assegna il titolo delle ATP Finals 2022: in campo Novak Djokovic, che in caso di successo eguaglierebbe il record di vittorie di Roger Federer a quota sei, e il norvegese ...