Calciomercato Milan – L’agente di Luis Alberto | “Troveremo una soluzione”

Il Milanista

Commenta per primo Nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello sport, Paolo Cannavaro parla anche del: 'Credo sia un po' più indietro rispetto all'anno scorso. Vincere spesso allo scadere è sintomo che c'è qualcosa da migliorare. Ma parliamo di oscillazioni minime, se no non sarebbe secondo'.Nuovo sondaggio sul canale Telegram di.it: argomento del giorno il Mondiale con il relativo colpo utile a gennaio per le ...con il Napoli primo in classifica inseguito a - 8 dale a ... Calciomercato Milan / Confermata la nostra notizia: “Colpo da 30 milioni” Milan, i bilanci su questo spezzone di campionato lasciano il tempo che trovano, anche perchè col Mondiale alle porte è inevitabile concentrarsi su altro.MILANO - Tra gennaio e il prossimo mercato estivo di giugno il Milan potrebbe effettuare delle mosse importanti per rinforzare l’attacco. Tutto ruota attorno al rinnovo di Rafael Leao, perché in caso ...