Ucraina | allarme sui media | «La Russia ha lanciato un missile nucleare con testata convenzionale»

(Di venerdì 18 novembre 2022) Secondo il portale di notizie militari Defense Express, uno dei missili lanciati ieri dalle forze russe su Kiev, e abbattuto dalla contraerea, sarebbe stato unda crociera X-55: un tipo di razzo che può portare testate nucleari, anche se in questo caso ne era privo. La notizia, rilanciata daiucraini come l’Ukrainska Pravda, fa temere un messaggio oscuro da parte del Cremlino. Secondo alcuni esperti militari, tuttavia, la spiegazione della scelta potrebbe essere molto più concreta: Mosca starebbe rapidamente esaurendo le scorte di missili da crociera convenzionali, scesi sotto al livello critico, e avrebbe necessità dunque di utilizzare i missili X-55, prendendoli dall’arsenalee dotandoli di testate convenzionali, per poter continuare i suoi raid. Questa mattina intanto, in vista di ...

In Crimea è in vigore da aprile un 'giallò per il pericolo di attacchi terroristici. 2022 - ...ha affermato in un briefing con i giornalisti che la guerra potrebbe finire prima che l'...In Crimea è in vigore da aprile un 'giallo' per il pericolo di attacchi terroristici. 18 ...ucraino Mykhailo Podolyak ha affermato che la guerra potrebbe finire prima che l'liberi tutti ...Non è facile, anzi è difficilissimo. Ma lo dobbiamo fare”. Ieri, erano le 8 di mattina quando un allarme aereo è risuonato per oltre 3 ore in tutta l’Ucraina. Il messaggio di allerta viaggia anche via ...Secondo il portale di notizie militari Defense Express, uno dei missili lanciati ieri dalle forze russe su Kiev, e abbattuto dalla contraerea ucraina, sarebbe stato un missile da crociera X-55: un ...